Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Косарев

Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей"
Фото: www.unsplash.com
Артисту было 64 года

В Санкт-Петербурге произошла большая трагедия – прервался жизненный путь известного артиста Геннадия Косарева. Любимец публики завоевал признание россиян ролями в театре и кино. О кончине звезды сообщила администрация Молодежного театра на Фонтанке.

В культурном учреждении уточнили, что знаменитость прекратила свое земное пребывание накануне, 19 февраля. Актер умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни.

Покойный артист посвятил сцене более трех десятилетий. Среди его значимых работ – роли в постановках "Ночь ошибок", "Севильский цирюльник" и "Крики из Одессы".

Помимо театральной деятельности, он активно снимался в кино. Российскому зрителю Косарев знаком по таким сериалам, как "Улицы разбитых фонарей" и "Невский. Проверка на прочность".

Коллеги и зрители вспоминают покойного как талантливого и преданного искусству артиста. Его вклад в развитие театра и кинематографа останется в памяти друзей и близких.

К слову, ранее стало известно о смерти молодой певицы. Талантливой девушке было всего 19 лет.

Источник: Молодежный театр на Фонтанке ✓ Надежный источник
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