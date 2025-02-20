Умерла звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" Косарев

Артисту было 64 года

В Санкт-Петербурге произошла большая трагедия – прервался жизненный путь известного артиста Геннадия Косарева. Любимец публики завоевал признание россиян ролями в театре и кино. О кончине звезды сообщила администрация Молодежного театра на Фонтанке.

В культурном учреждении уточнили, что знаменитость прекратила свое земное пребывание накануне, 19 февраля. Актер умер в возрасте 65 лет после продолжительной болезни.

Покойный артист посвятил сцене более трех десятилетий. Среди его значимых работ – роли в постановках "Ночь ошибок", "Севильский цирюльник" и "Крики из Одессы".

Помимо театральной деятельности, он активно снимался в кино. Российскому зрителю Косарев знаком по таким сериалам, как "Улицы разбитых фонарей" и "Невский. Проверка на прочность".

Коллеги и зрители вспоминают покойного как талантливого и преданного искусству артиста. Его вклад в развитие театра и кинематографа останется в памяти друзей и близких.

К слову, ранее стало известно о смерти молодой певицы. Талантливой девушке было всего 19 лет.