Ефремов сорвал УДО из-за запрещенного предмета в камере

Адвокат знаменитости выступил с комментарием по поводу разразившегося скандала

Некогда весьма востребованный в нашей стране артист Михаил Ефремов, который отбывает срок за смертельное ДТП, оказался в непростой ситуации. По данным SHOT, во время внезапной проверки среди его личных вещей был найден мобильный телефон с доступом в интернет.

Это серьезное нарушение правил содержания в исправительном учреждении и может повлиять на его шансы на условно-досрочное освобождение. Отмечается, что теперь артист вряд ли может рассчитывать на такую поблажку.

Как именно запрещенный предмет оказался у актера, пока неизвестно. В колонии действует строгий контроль за вещами заключенных, и появление телефона вызывает очень большие вопросы. Проверка обстоятельств продолжается, но шансы звезды выйти на свободу раньше положенного срока тают на глазах.

В то же время адвокат звездного сидельца Юрий Падалко заявил в беседе с ТАСС, что слухи об отказе в УДО не соответствуют действительности. По его словам, никаких документов на досрочное освобождение пока не подавалось, а распространяемые сведения являются выдуманными. На это обращает внимание женский журнал "Клео.ру".

Что произошло на самом деле, пока не совсем понятно, но если нарушение подтвердится, шансы звезды на скорый выход на свободу могут значительно снизиться.

К слову, ранее сообщалось о серьезной болезни Михаила Ефремова.