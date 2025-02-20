Шансы малы: врач высказался о "чуде" в лечении Кеосаяна

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Больше месяца родственники Тиграна Кеосаяна не сообщали новых данных о состоянии режиссера. По последним сведениям, он до сих пор пребывает в коме после перенесенной клинической смерти. Врачи стараются сделать все возможное для его спасения, но пока оптимистичных прогнозов на выздоровление нет.
Терапевт Андрей Кондрахин говорит, что очень многое зависит от того, в какую именно кому ввели Кеосаяна. Первая стадия – самая положительная, поскольку дает большую вероятность на возвращение пациента к прежней жизни. Вторая более тревожная, поскольку после нескольких месяцев в этом состоянии человек начинает терять реакцию на внешние раздражитеи. И последняя самая плохая, поскольку организм начинает терять способность поддерживать жизнидеятельность самостоятельно – в этом случае шансы вернуться крайне малы.
"Конечно, известны чудо-случаи, когда даже после 20–30 лет комы человек возвращался к жизни, но это большая редкость", – говорит медик.
По его словам, судить о выздоровлении можно по темпам выхода человека из комы. Чем быстрее – тем лучше, поскольку это показывает степень повреждения органов и их возможность реабилитироваться. Однако довольно часто при затяжном медикаментозном сне порядка 10-15% сердечных мышц перестают работать навсегда, что является плохим прогнозом для Кеосаяна, который попал в больницу именно из-за своих сердечных проблем.
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