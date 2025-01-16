Анестезиологи оценили шансы на возвращение Кеосаяна к нормальной жизни

"Смерть мозга": врач выступил с заявлением о состоянии Кеосаяна
Тигран Кеосаян и Маргарита Симоньян. Фото: соцсети
Родные продолжают молиться о здоровье знаменитости

По последним данным, состояние Тиграна Кеосаяна, который находится в больнице в коме с конца прошлого года, не улучшается, несмотря на все усилия медиков. Сообщается, что после пережитой клинической смерти какое-то время у знаменитого режиссера не работали легкие и сердце. И врачи строят разные прогнозы по поводу выздоровления супруга Маргариты Симоньян.

Анестезиолог Борис Теплых утверждает, что у Кеосаяна еще не потеряны все шансы восстановиться и вернуться к нормальной жизни. Но очень многое зависит от того, как долго он находился в состоянии клинической смерти и степени повреждения органов. 

При этом анестезиолог Андрей Бутров не согласен с вердиктом своего коллеги. По его словам, перспективы восстановления режиссера безрадостные.

"После диагноза "клиническая смерть" вернуться нельзя. Если ставится диагноз, то это означает смерть мозга, и вариантов нет", – указал он.

Как известно, проблемы с сердцем у Тиграна Кеосаяна были давно. Он перенес два инфаркта, имеет семь стентов. Супруга знаменитости просит молиться о его состоянии и продолжает верить в благоприятный исход. Ранее Ксения Собчак сообщала, что Маргарита Симоньян буквально каждый день навещает мужа в больнице и проводит с ним время. 

Источник: Радио 1
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