Сердце погибает: врач рассказал о болезни Кеосаяна

Сердце погибает: врач сделал заявление о состоянии Кеосаяна
Тигран Кеосаян. Фото: соцсети
Существует небольшой процент, что режиссер сможет восстановиться после случившегося

Врач Андрей Кондрахин оценил, какие шансы есть на выздоровление Тиграна Кеосаяна на фоне нескольких инфарктов, комы и пережитого состояния клинической смерти. По его словам, очень многое зависит от того, к каким последствиям привели прошлые сердечные приступы.

Медик отметил, что человек может перенести даже пять инфарктов и вернуться к нормальной жизни, если сердце сохранило большинство своих функций и ему не был нанесен слишком большой ущерб. К примеру, во время приступа повреждение стенок бывает поверхностным, что не приводит к серьезным последствиям.

Тем не менее, есть и более неблагоприятные исходы. Клиническая смерть может быть вызвана остановкой сердца, которую спровоцировал мелкоочаговый приступ. Если у человека когда-то был крупный инфаркт, то он может и не вернуться к первоначальному состоянию.

"В этом случае можно сказать, что сердце погибает и кровь перестает нормально циркулировать", – говорит специалист.

Если у пациента не функционирует 10-15% сердечной ткани, то это приводит к необратимым последствиям в его состоянии. Клиническая смерть, в свою очередь, является маркером худшего исхода, указывая на более обширное поражение и малые шансы того, что получится восстановиться после случившегося.

Ранее Ксения Собчак рассказывала, что Тигран Кеосаян находится в больнице примерно с конца декабря. Буквально каждый день его навещает супруга Маргарита Симоньян.

Источник: Вечерняя Москва
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