Собчак раскрыла новые подробности состояния Кеосаяна

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Режиссер Тигран Кеосаян находится в состоянии искусственной комы на фоне проблем с сердцем. Как рассказала журналистка Ксения Собчак, об этом долго не было известно широкой общественности, хотя информация не нова.
По словам телеведущей, Кеосаян уже давно лежит в клинике, а его супруга Маргарита Симоньян навещает его буквально каждый день и проводит много времени рядом. Узнала о проблемах со здоровьем режиссера Собчак благодаря своим подопечным из благотворительного фонда, которые проходят лечение в том же медицинском учреждении.
Ксения подчеркнула, что не знакома лично с режиссером, однако знает, как сильно его любит жена.
"Пусть жизнь победит смерть", – обратилась она к Симоньян со словами поддержки.
Напомним, ранее стало известно, что Тигран Кеосаян пережил клиническу смерть, после которой оказался в коме. В больнице, как сообщают журналисты, он находится с конца декабря. Его состояние оценивают как тяжелое. До этого, в 2008 и 2010 годах, он пережил два инфаркта.
Политик ведет себя неприемлемо
Подробностями поделилась знаменитая журналистка