Собчак раскрыла новые подробности состояния Кеосаяна

Мужчина давно проходит лечение в больнице

Режиссер Тигран Кеосаян находится в состоянии искусственной комы на фоне проблем с сердцем. Как рассказала журналистка Ксения Собчак, об этом долго не было известно широкой общественности, хотя информация не нова.

По словам телеведущей, Кеосаян уже давно лежит в клинике, а его супруга Маргарита Симоньян навещает его буквально каждый день и проводит много времени рядом. Узнала о проблемах со здоровьем режиссера Собчак благодаря своим подопечным из благотворительного фонда, которые проходят лечение в том же медицинском учреждении.

Ксения подчеркнула, что не знакома лично с режиссером, однако знает, как сильно его любит жена.

"Пусть жизнь победит смерть", – обратилась она к Симоньян со словами поддержки.

Напомним, ранее стало известно, что Тигран Кеосаян пережил клиническу смерть, после которой оказался в коме. В больнице, как сообщают журналисты, он находится с конца декабря. Его состояние оценивают как тяжелое. До этого, в 2008 и 2010 годах, он пережил два инфаркта.