"Сочуствие семье": Кушанашвили сделал заявление об умирающем Кеосаяне

Пока улучшений в состоянии мужа Симоньян нет

Журналист Отар Кушанашвили, который давно знаком с Тиграном Кеосаяном, не смог промолчать по поводу беды, случившейся с режиссерем. Он напомнил, что когда-то даже снимался в одном из его сериалов и между ними была настоящая дружба. Хотя их пути со временем разошлись, он сильно переживает по поводу состояния мужа Маргариты Симоньян.

Телеведущий отметил – ситуация со здоровьем Кеосаяна действительно очень сложная. Особенно для его матери, которая до этого похоронила одного своего сына, а теперь наблюдает за состоянием второго, находящегося на грани жизни и смерти.

"Кем бы я был, если бы не сказал, что люблю его, выражаю поддержку и сочувствие семье, которая ждет, что он выйдет из комы. Мы все этого ждем", – сказал Кушанашвили.

Он также пожелал сил и стойкости жене своего друга, Маргарите Симоньян. Отар указал, что они не всегда сходятся во взглядах, но прежде всего остаются людьми – и подобное горе и людская беда должны объединять.

Напомним, Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть на фоне проблем с сердцем. Его было решено ввести в состояние комы, чтобы помочь организму восстановиться, но пока улучшений с его здоровьем нет. Врачи дают разные прогнозы на выздоровление известно режиссера: одни стараются подбодрить близких, указывая, что надежда еще есть, а другие, напротив, говорят, что лучше на благоприятный исход не надеяться.