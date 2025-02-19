Знаменитого американского актера Барнса готовят к операции в Москве

Поклонники по всему миру переживают за звезду

Американского актера и блогера Дэниэла Барнса, известного как "америкашка Дэни", госпитализировали в столице нашей страны с переломом ноги. По информации прессы, утром 19 февраля он поскользнулся на льду на Ленинградском проспекте и получил серьезную травму. Сейчас его готовят к операции.

Очевидцы рассказали журналистам, что на помощь актеру пришли случайные прохожие. Они помогли парню подняться, а затем предложили подождать медиков в авто, чтобы защитить от пронзающего холода. Один из свидетелей отметил, что американец выглядел очень плохо и явно испытывал сильную боль.

Выходцу из Соединенных Штатов 35 лет, он живет в нашей стране больше 13 лет, окончил местный театральный вуз. Его карьера в кино началась с телепроекта "Деффчонки", после чего он снялся более чем в 30 проектах. Среди самых известных работ – участие в киноленте "Притяжение" именитого режиссера Федора Бондарчука.

Сейчас знаменитость остается под наблюдением медиков, а его поклонники надеются на скорейшее восстановление кумира.

К слову, ранее стало известно о трагической смерти молодой певицы. Девушке было всего 19 лет.