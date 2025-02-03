SHAMAN бросила возлюбленная накануне помолвки

Артист снова свободен

Личная жизнь SHAMAN в последнее время кипит страстями. Несмотря на подозрения в отношениях с Екатериной Мизулиной, сплетники поговаривают, что эти постоянные появления на публике вдвоем были лишь попыткой увести взор от его реального романа. Избранницей певца якобы стала 31-летняя Мишель Кенина, проживающая в ОАЭ. Девушка является дочерью известно российского бизнесмена и основателем девелоперской строительной компании "Самолет" Михаила Кенина.

Сплетники говорят, что роман с Ярослава и Мишель начался еще до официального развода знаменитости с Еленой Мартыновой. Они познакомились во время концерта, который организовал отец девушки. Известно, что у Кениной есть двое детей от прошлых отношений, но SHAMAN этот факт, как и наличие жены, особо не смутили.

В итоге отношения Дронова с новой возлюбленной привели не только к разводу, но и его готовности заключить третий в своей жизни брачный союз. Поговаривают, он даже выбирал Мишель помолвочное кольцо. Но подарить его так и не вышло.

"Только удалось уточнить по Шаману и его личной саге. Говорят, что Мишель действительно приняла решение расстаться с певцом", – сообщает "Антиглянец".

Ранее бывшая супруга SHAMAN высказалась о разводе с артистом. Она заявила, что отпускает все случившееся с легким сердцем и готова к новым свершениям.