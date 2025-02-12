Следователи проведут дополнительную проверку по делу Яниса Тиммы

Российские следователи снова взялись за дело Яниса Тиммы
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети
Адвокат семьи спортсмена потребовала продолжить расследование

Следствие по делу о смерти Яниса Тиммы возобновилось – материалы, доказывающие его самоубийство, отправили на дополнительную проверку после требований адвоката родственников спортсмена, которые не верят, что покойный мог самостоятельно решиться на самоубийство. 

Члены семьи Тиммы уверенны: либо Яниса довели до суицида, либо вовсе убили. В числе главных подозреваемых по делу они указывают на его бывшую жену Анну Седокову и друзей баскетболиста. Основанием для доппроверки адвокат со стороны родных называют якобы отказ от исследования переписки спортсмена с бывшей супругой по телефону, сообщает женский журнал "Клео.ру".

При этом до сих неизвестно, как обстоят дела с расследованием гибели Тиммы в Латвии. Друзья покойного утверждали, что якобы против Седоковой в стране было возбуждено уголовное дело, однако подтверждений этой информации нет.

Отец покойного говорит, что артистка намерено пыталась поссорить Яниса с членами семьи и именно из-за нее он долгое время не общался с сыном. По его словам, знаменитость наняла семь адвокатов, чтобы обелить себя и не дать посадить в тюрьму.

Ранее правозащитник со стороны семьи Тиммы заявил, что в своих показаниях Анна Седокова поливала грязью бывшего мужа.

Источник: Mash
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