Сысоева нелестно высказалась о Седоковой после смерти Тиммы

Знаменитость указала на "безнравственное поведение замужней женщины"

Актриса Надежда Сысоева, у которой давний конфликт с Анной Седоковой, рассказала о своем отказе мириться с бывшей солисткой "ВИА Гры". По ее словам, и в "Выжить в Дубае", и в "Выжить в Самарканде" знаменитость отличилась крайне недостойным поведением, а все ее заявления о буллинге – лишь попытка предстать в образе жертвы.

Юмористка отметила, что пыталась поговорить с Анной, но безуспешно. Отказ прозвучал только потому, что в дальнейшем не получилось бы выстраивать образ жертвы, уверенна Сысоева. В итоге сразу после третьего сезона шоу певица заблокировала в соцсетях Надежду и других игроков. По ее словам, Седокова была очень зла из-за того, что у нее оказалось мало эфирного времени, а не из-за проблем в отношениях с участниками.

Артистка уверяет – никто Анну не травил. В действительности люди попросту обращали внимание на ее недостойные поступки.

"Она сделала это, чтобы отвлечь от основной темы – безнравственное поведение замужней женщины. Про ее эффектность никто не спорит… Но игра на камеру вызывает только одну реакцию. Искренне сочувствую этому горю. На обоих проектах она была замужем", – сказала Сысоева.

Ранее появлялись слухи, что участники шоу "Выжить в Дубае" узнали об интрижке Седоковой с Кокориным во время съемок. Именно поэтому многие относились к ней с неуважением.