Концерт Анны Седоковой со скандалом отменили в Казахстане

Блогеры подняли бунт против звезды из-за кончины ее супруга

Певица Анна Седокова после трагических событий решила вернуться к концертной деятельности. Артистка запланировала представление в Алматы на 14 февраля, однако ее выступление было со скандалом отменено. Причина этому – случившееся с ее бывшим супругом Янисом Тиммой.

Близкие спортсмена считают, что певица виновата в преждевременной кончине экс-мужа. По их словам, она довела его до суицида своими постоянными играми и манипуляциями. Также они заявляют, что Седокова изменяла Тимме с известным футболистом во время брака.

В результате Марк Пугачев, который называет себя близким другом Яниса, начал писать организаторам концерта Седоковой в Казахстане с просьбой его отменить. По его словам, она не только причастна к смерти баскетболиста, но еще и забрала денег у его родных, при этом нисколько не пожертвовав на похороны.

Сообщается, что после обращений Пугачева поднялась шумиха – народ стал требовать, чтобы артитску отменили. В итоге сперва сайт по продаже билетов убрал постер с ее концертом, а после и вовсе удалил страницу.

"Анна Седокова, вас реально тут никто не ждет", – пишут в ответ на случившееся известные казахстанские блогеры.

Ранее Надежда Сысоева тоже рассказывала о подлости Седоковой. По ее словам, артистка ужасно вела себя во время съемок популярного шоу.