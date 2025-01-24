Седокову обвинили в свиданиях с мужчинами за деньги: берет $60 тысяч за встречу

К девушке есть много вопросов

Популярную российскую исполнительницу Анну Седокову обвинили в свиданиях с представителями сильного пола за деньги. Такие утверждения сделала Ксения Мерц, знакомая семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы.

Женщина утверждает, что некоторые мужчины платили певице за возможность встретиться с ней. По ее словам, даже один из бывших супругов Седоковой заплатил за их первую встречу значительную сумму.

Ксения напомнила, что артистка всегда стремилась к финансовому благополучию, и многие ее отношения были тесно связаны со страстью к деньгам. Она отметила, что один из бывших мужей звезды, знакомый ей лично, заплатил 60 тысяч долларов за первое свидание с певицей. Однако конкретное имя этого мужчины Ксения называть не стала.

Женщина добавила, что материальная сторона для популярной певицы всегда имела большое значение, что, по ее мнению, и влияло на выбор партнеров. Сама звезда пока никак не прокомментировала эти заявления.

К слову, ранее вскрылись новые подробности смерти бывшего мужа Седоковой.