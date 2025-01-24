Седокову обвинили в свиданиях с мужчинами за деньги: берет $60 тысяч за встречу

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Популярную российскую исполнительницу Анну Седокову обвинили в свиданиях с представителями сильного пола за деньги. Такие утверждения сделала Ксения Мерц, знакомая семьи покойного баскетболиста Яниса Тиммы.
Женщина утверждает, что некоторые мужчины платили певице за возможность встретиться с ней. По ее словам, даже один из бывших супругов Седоковой заплатил за их первую встречу значительную сумму.
Ксения напомнила, что артистка всегда стремилась к финансовому благополучию, и многие ее отношения были тесно связаны со страстью к деньгам. Она отметила, что один из бывших мужей звезды, знакомый ей лично, заплатил 60 тысяч долларов за первое свидание с певицей. Однако конкретное имя этого мужчины Ксения называть не стала.
Женщина добавила, что материальная сторона для популярной певицы всегда имела большое значение, что, по ее мнению, и влияло на выбор партнеров. Сама звезда пока никак не прокомментировала эти заявления.
К слову, ранее вскрылись новые подробности смерти бывшего мужа Седоковой.
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