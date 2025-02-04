Поливала грязью: раскрыты показания Седоковой по делу о смерти Тиммы

Против артистки хотят возбудить уголовное дело

Певица Анна Седокова не представила ни одного доказательства своих слов во время беседы со следствием, а, напротив, поливала Яниса Тимму грязью, уверяет адвокат Юрис Гринвалдс, который помогает семье спортсмена расследовать дело.

По его словам, российские правоохранители провели недостаточный сбор доказательств, чтобы установить самоубийство Тиммы, приняв поспешное решение о завершении расследования.

"Следователь основывал свое постановление исключительно на объяснениях Анны Седоковой о Янисе Тимме, в которых она, попросту говоря, поливает Яниса грязью", – заявил правозащитник.

Он заявил, что артистка рассказывала об угрозах бывшего супруга, как он присылал фото с подготовленной веревкой, но ничего не стала показывать, чтобы доказать правдивость своих слов. И следователь от нее этого не просил.

Также никто не допросил человека, который оказывал первую помощь Тимме после случившегося. Криминалистическую экспертизу на месте тоже не назначили. Дополнительно никто не изучал, каким образом на телефоне покойного появилось сообщение с просьбой позвонить Седоковой.

"Остается надеяться, что следственное управление по Москве, ознакомившись с жалобами адвокатов об отмене постановления следователя, возбудит следствие по уголовному делу, хотя бы ради чести мундира", – заявил адвокат.

Гринвалдс уверяет, что Тимма стал жертвой "безнравственной мошенницы" и своих искренних чувств к ней.

Ранее стало известно, что из-за скандала с ггибелью бывшего супруга концерт Седоковой отменили в Казахстане.