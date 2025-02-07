Боня похвасталась пышными формами в прозрачном платье

Боня похвасталась пышными формами в прозрачном платье
Виктория Боня. Фото: соцсети
Знаменитость осталась в восторге от недавнего выхода в свет супруги Канье Уэста

Известный блогер Виктория Боня вдохновилась образом модели Бьянки Цензори на премии "Грэмми" и решила отдать ей дань уважения, надев что-нибудь в похожем духе.

Напомним, супруга Канье Уэста пришла на мероприятие в шубе и полностью прозрачном платье без нижнего белья. Бывшая участница "Дома-2" эпатировать публику настолько не стала, но тоже похвасталась пышными формами в прозрачной одежде.

На своей странице в соцсетях Боня опубликовала новые фото в кружевном наряде, который подчеркивал все изгибы ее тела. Под низ она надела прозрачный боди, который прикрывал ее грудь, и трусы телесного цвета.

"Платье в стиле Бьянки Ценсори. Давно у меня лежало. Решила, что пора выгулять", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру"

Виктория Боня. Фото: соцсети

В комментариях знаменитости сделали массу комплиментов. Особенно публика оценила округлые ягодицы блогера, которые красиво выпирали в прозрачном платье. Сплетники поговаривают, что к пышным формам звезды приложил руку пластический хирург, однако Виктория уверяет, что накачала все с помощью физических упражнений.

Источник: соцсети
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