Боня похвасталась пышными формами в прозрачном платье

Знаменитость осталась в восторге от недавнего выхода в свет супруги Канье Уэста

Известный блогер Виктория Боня вдохновилась образом модели Бьянки Цензори на премии "Грэмми" и решила отдать ей дань уважения, надев что-нибудь в похожем духе.

Напомним, супруга Канье Уэста пришла на мероприятие в шубе и полностью прозрачном платье без нижнего белья. Бывшая участница "Дома-2" эпатировать публику настолько не стала, но тоже похвасталась пышными формами в прозрачной одежде.

На своей странице в соцсетях Боня опубликовала новые фото в кружевном наряде, который подчеркивал все изгибы ее тела. Под низ она надела прозрачный боди, который прикрывал ее грудь, и трусы телесного цвета.

"Платье в стиле Бьянки Ценсори. Давно у меня лежало. Решила, что пора выгулять", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".

В комментариях знаменитости сделали массу комплиментов. Особенно публика оценила округлые ягодицы блогера, которые красиво выпирали в прозрачном платье. Сплетники поговаривают, что к пышным формам звезды приложил руку пластический хирург, однако Виктория уверяет, что накачала все с помощью физических упражнений.