Полностью обнаженную жену Канье выгнали с премии "Грэмми"

Полностью обнаженную жену Канье вышвырнули с премии "Грэмми"
Канье Уэст и Бьянка Цензори. Фото: соцсети
Вместе с ней мероприятие покинул и сам рэпер

Модель Бьянка Цензори вызвала общественное возмущение, когда появилась на премии "Грэмми" в полностью прозрачном платье и без нижнего белья. Публика смогла открыто разглядеть все интимные места знаменитости на красной дорожке, в результате чего ее вместе с супругом Канье Уэстом выгнали с мероприятия в сопровождении полиции, сообщают СМИ.

Изначально внешний вид Цензори не был провокационным. Она пришла на "Грэмми" в длинной черной шубе, и, казалось, что эпатировать в этот раз она не планирует. Однако как только модель подошла к фотографам, сразу же скинула с себя верхнюю одежду, продемонстрировав бежевое прозрачное и едва заметное платье, которое не скрывало абсолютно ничего.

Кадр видео из соцсетей

После этой выходки пару попросили покинуть церемонию. По одной версии, делать это они отказались, из-за чего пришлось выводить знаменитостей в сопровождении полиции. По другим сведениям, Цензори и Уэст ушли по собственному желанию.

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", в этом году ведущей "Грэмми" была известная певица Тейлор Свифт, с которой у рэпера давняя вражда. Некоторые связали его выходку с попыткой насолить артистке и испортить мероприятие.

Источник: The Daily Mail

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