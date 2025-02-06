"Слишком много рассказал": Михалков получил звонок от "уважаемых людей"

Выпуск передачи "Бесогон" вызвал возмущение на верху

Российский режиссер Никита Михалков рассказал, что после выхода программы "Пока не Познер" внезапно получил звонок от "уважаемых людей". Они высказали знаменитости свои претензии по поводу услышанного в передаче. Тогда речь шла о том, что предлагают читать детям.

Михалков привел слова главы Совета по детской книге Союза писателей России Николая Нилова, который рассказывал, что члены совета были в ужасе, когда узнали, какие книги должны войти в состав школьной программы.

"Слишком много рассказал...После того "Бесогона" поступали звонки от уважаемых людей, которые говорили мне, что это не так, что это передергивание и что вообще Нилов – человек, который не очень заслуживает доверия", – рассказал режиссер.

Однако он все же ознакомился со списком детской литературы и признался, что тоже остался от него не в восторге. По его словам, в литературную классику были включены произведения, которые посвящены смыслу жизни. Современное творчество, заявил Михалков, скорее о физилогических потребностях.

Ранее суд вынес приговор по делу Никиты Михалкова. Режиссера признали виновным.