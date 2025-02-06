"Слишком много рассказал": Михалков получил звонок от "уважаемых людей"

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Российский режиссер Никита Михалков рассказал, что после выхода программы "Пока не Познер" внезапно получил звонок от "уважаемых людей". Они высказали знаменитости свои претензии по поводу услышанного в передаче. Тогда речь шла о том, что предлагают читать детям.
Михалков привел слова главы Совета по детской книге Союза писателей России Николая Нилова, который рассказывал, что члены совета были в ужасе, когда узнали, какие книги должны войти в состав школьной программы.
"Слишком много рассказал...После того "Бесогона" поступали звонки от уважаемых людей, которые говорили мне, что это не так, что это передергивание и что вообще Нилов – человек, который не очень заслуживает доверия", – рассказал режиссер.
Однако он все же ознакомился со списком детской литературы и признался, что тоже остался от него не в восторге. По его словам, в литературную классику были включены произведения, которые посвящены смыслу жизни. Современное творчество, заявил Михалков, скорее о физилогических потребностях.
Ранее суд вынес приговор по делу Никиты Михалкова. Режиссера признали виновным.
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