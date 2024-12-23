Суд признал вину Никиты Михалкова и вынес приговор

Суд признал вину Никиты Михалкова и вынес приговор
Никита Михалков. Фото: АГН "Москва"
Артиста обязали выплатить штраф

Московский суд вынес вердикт по делу Никиты Михалкова, связанном с деятельностью его Академии кинематографического и театрального искусства. Судебное производство начали, поскольку от лица организации не были предоставлены необходимые документы по страховым взносам в назначенный срок.

Следствие вынесло вердикт на основе доказательств наличия правонарушения и вины. Согласно приговору, Михалкова обязали выплатить штраф в размере 300 рублей. Об этом говорится в официальных документах, которые попали в распоряжение журналистов.

Сообщается, что постановление вынесли еще в ноябре. На заседание по делу знаменитый режиссер не явился.

Ранее Никита Михалков высказывал свое негодование из-за возвращения Владимира Познера на "Первый канал". Артист отмечал, что не понимает, почему журналиста, у которого проблемы с патриотичной идентичностью, решили снова показывать на главной кнопке страны. По его мнению, такое решение могли принять не только в кабинете Эрнста, но и где повыше.

Источник: РИА "Новости"
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