Появились новости о пропавшем на СВО зяте Пригожина

Сослуживцы раскрыли подробности о случившемся с Ткаченко

После появления в СМИ информации, что зять продюсера Иосифа Пригожина пропал на СВО, на связь вышел его сослуживец, который рассказал последние новости о солдате. По словам мужчины, муж Данаи в декабре прошлого года попал под арт-обстрел во время выполнения боевого задания, он был сильно ранен в бедро.

Евгений Ткаченко числится пропавшим без вести как раз с того момента. Его сослуживец вспомнил, как спустя месяц после ранений позвонил с телефона зятя Пригожина своим родственникам. Больше он солдата не видел.

Бойцы и родные Ткаченко уверены, что шансов найти его живым крайне мало. Перед уходом на СВО он говорил близким, что обязательно вернется героем. Известно, что на службе ему дали позывной Панда, он был разведчиком-пулеметчиком.

"Сын остался без отца. Данае тяжело, но она держится. Год прошел. Конечно, шансов мало", – говорит Пригожин.

По его словам, он знает некоторые обстоятельства пропажи зятя, но пока не готов об этом говорить. Сейчас продюсер старается помогать своей дочери по мере возможностей.

Известно, что до СВО Ткаченко служил в ВС РФ – проходил срочную службу в зенитно-ракетных войсках ВВС. Последним местом его службы было Купянское направление – оттуда он отправил сообщение родным с признанием в любви.

Ранее Пригожин раскритиковал Майданова за слова о россиянах.