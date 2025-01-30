Готовящийся к депортации принц Гарри попал в психушку

У него случился рецидив заболевания

Принц Гарри попал в психбольницу после того, как у него произошел рецидив посттравматического стрессового расстройства. Об этом сообщает канал "Самые СЛИВки" со ссылкой на данные зарубежной прессы.

По словам источников, проблемы с ментальным здоровьем начались у Гарри из-за поведения его супруги. Меган Маркл заставляла его играть "счастливую жизнь" перед публикой, несмотря на то, в последнее время их брак находится на грани распада. Вместе с этим актриса принуждала мужа к волонтерству во время пожаров в Калифорнии.

Инцидент с принцем случился на фоне слухов, что последнее время он не живет вместе с супругой. Также сообщается, что Гарри могут депортировать из США из-за нового указа Дональда Трампа. Оказалось, что герцог наврал в своем сопроводительном резюме, а позже признался в собственных мемуарах, что употреблял запрещенные препараты в медицинских целях. Заседание по его делу должно пройти в ближайшие дни.

Известно, что ранее у принца Гарри было диагностировано другое психическое расстройство – СДВГ.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Меган Маркл начала тайную подготовку к разводу с супругом. Она посетила несколько издателей, чтобы узнать, насколько им была бы интересна книга о ее переживаниях на фоне расставания с принцем.