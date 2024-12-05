Принц Гарри впервые сделал зявление о разводе с Маркл

Знаменитость отреагировал на новости о своей семье

В последнее время усилились слухи, что в отношениях герцогов Сассекских большие проблемы – именно из-за этого принц Гарри решил провести Рождество вдали от супруги и детей. Сам член королевской семьи на фоне новостей решил впервые сделать заявление о разводе с Меган Маркл.

Сын короля Карла III отметил, что плохо относится к такому повышенному вниманию со стороны прессы. Особенно ему не нравится, что как только он отправляется в рабочую поездку без супруги, им сразу же приписывают расставание. Гарри указал, что, судя по заявлениям прессы, они с Меган переезжали из США около 12 раз, а разводились и того больше.

"За этим трудно угнаться, но именно поэтому ты просто игнорируешь это. Больше всего мне жаль троллей. Их надежды только строятся и строятся, а потом этого не происходит. Так что мне их жаль. По-настоящему жаль", – заявил принц.

Сейчас герцог Сассекский хочет стать "лучшим мужем и отцом" для своей семьи. Особенно ему нравится, что после переезда в США он может заниматься множеством интересных активностей со своими детьми, которые были бы недоступны для них в Великобритании из-за его статуса.