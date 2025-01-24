Меган Маркл тайно готовится к разводу с принцем Гарри

Меган Маркл тайно готовится к разводу с принцем Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: соцсети
Актриса начала искать пути для отступления

На фоне слухов о разладе в семейной жизни герцогов Сассекских актриса Меган Маркл начала подготовку к будущему разводу. Источники сообщают, что не так давно она провела встречу с издателями, чтобы обсудить детали своей будущей книги о жизни после завершения отношений с принцем Гарри. Официально пара еще не объявляла о расставании.

Осведомители говорят, что книга задумывается как рассказ о переживаниях, когда рушатся отношения с монаршей персоной. В ней она не будет затрагивать тему своего прошлого замужества с Тревором Энглсоном. Маркл решила встретиться с издателями, чтобы понять, насколько эта тема может их заинтересовать в перспективе.

В прошлом году королевский биограф Анджела Левин заявила, что отношения Сассекских находятся в "очень плохом состоянии", поскольку пара, по-видимому, живет раздельно. Поклонники также обратили внимание на участившиеся сольные выступления и путешествия Гарри и то, что в течение нескольких месяцев он не появлялся в компании супруги.

"Конечно, Меган сделает все возможное, чтобы избежать развода. Дело об опеке было бы слишком запутанным для понимания, а благодаря семье Гарри у него неограниченные средства", – говорят источники.

Однако вместе с этим актриса опасается, что может остаться после расторжения брака ни с чем и пытается подготовить варианты для отступления.

Источник: RadarOnline

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