Принц Гарри нанес страшное оскорбление умирающему отцу

Член королевской семьи не готов мириться с родственниками

Во время недавнего визита в Великобританию принц Гарри нанес страшное оскорбление своему отцу, который, по слухам, опасается своего раннего ухода из-за онкологии. Герцогу Сассекскому предлагали остановиться в Букингемском дворце в качестве жеста примирения.

По словам источников, такое решение Гарри принял, поскольку в королевской семье отказались выполнить его требование. Принц хотел, чтобы ему предоставили круглосуточную охрану полиции, как это положено в случае визита полноценного члена королевской семьи. Но Карл пойти на такой шаг не смог.

Эксперты по королевской семье уверены, что такой шаг со стороны Гарри был стратегической ошибкой. Ему в любом случае предоставили бы защиту на время пребывания во дворце, однако он хотел получить все как законный представитель королевской семьи. Для короля подобное поведение сына было крайне оскорбительным, поскольку он сделал жест для налаживания отношений, которое его наследник жестко отверг.

"Кажется неразумным ожидать полицейской защиты вокруг отеля только потому, что он решил отказаться от совершенно хорошего предложения безопасного размещения", – считают британские обозреватели.