Стало известно о кризисе в браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон столкнулись с непростым периодом в своих отношениях, но не сколько из-за онкологии, сколько из-за давнего конфликта будущего короля с родным братом.
Принцесса, пережившая борьбу с раком, уверена – жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на собственные обиды и разногласия. Однако Уильям никак не может простить Гарри за обидные слова в адрес его супруги, да еще и с втягиванием в эту перепалку его детей.
"Я думаю, что принц Уэльский по-прежнему очень, очень зол и расстроен и чувствует себя преданным", – уверены источники, близкие к королевской семье.
При этом не исключено, что именно Миддлтон сумеет наконец помирить двух братьев в их затяжной войне. Она известна своей способностью исцелять семейство в самые тяжелые моменты.
Сейчас существует надежда, что принцесса сумеет примирить Уильяма и Гарри до Рождества. Если нет, этот праздник станет шестым по счету, который семейство проведет порознь.
Американцы четко идут к своей цели