Стало известно о кризисе в браке принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Супруги придерживаются разных позиций по поводу конфликта с Гарри

Принц Уильям и Кейт Миддлтон столкнулись с непростым периодом в своих отношениях, но не сколько из-за онкологии, сколько из-за давнего конфликта будущего короля с родным братом.

Принцесса, пережившая борьбу с раком, уверена – жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на собственные обиды и разногласия. Однако Уильям никак не может простить Гарри за обидные слова в адрес его супруги, да еще и с втягиванием в эту перепалку его детей.

"Я думаю, что принц Уэльский по-прежнему очень, очень зол и расстроен и чувствует себя преданным", – уверены источники, близкие к королевской семье.

При этом не исключено, что именно Миддлтон сумеет наконец помирить двух братьев в их затяжной войне. Она известна своей способностью исцелять семейство в самые тяжелые моменты.

Сейчас существует надежда, что принцесса сумеет примирить Уильяма и Гарри до Рождества. Если нет, этот праздник станет шестым по счету, который семейство проведет порознь.