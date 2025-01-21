Собчак грубо высмеяла жену Трампа - фото

Собчак жестко высмеяла жену Трампа из-за одного шага
Ксения Собчак. Кадр: YouTube.com
Блондинка не стала себя сдерживать

Дерзкая на язык теледива Ксения Собчак сделала резкий выпад в адрес Мелании Трамп. Первая леди США впала в немилость блондинки из-за одного решения – выбора образа, в котором будет на инаугурации своего супруга Дональда Трампа.

Российская звезда прошлась по американской бывшей модели и сравнила ее наряд с образом Шапокляк – персонажа советских мультиков о Чебурашке и Крокодиле Гене. Свое мнение журналистка выразила на просторах интернет-пространства.

Супруга главы вашингтонской администрации для церемонии выбрала черное пальто бренда Adam Lipps, темно-синие туфли на каблуках и широкополую шляпу от Eric Javits. Именно этот наряд стал объектом ироничного сравнения острой в своих выражения россиянки. Образ Мелании напомнил ей стиль старухи из мультика.

Она ехидно добавила, что всегда считала этот персонаж "очень стильным" и намекнула, что такой выбор наряда не был случайным.

"Всегда считала, что Шапокляк очень стильная", – заявила блондинка.

Комментарий Собчак вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Многие согласились с ее мнением, однако нашлись и те, кто встал на защиту Мелании, отметив, что ее наряд – элегантная классика.

К слову, ранее было сделано заявление о разводе Собчак.

Источник: Telegram-канал "Собчак" ✓ Надежный источник
По теме

Чудовищный удар: ЕС в ужасе из-за прихода Трампа к власти

Политика республиканца сильно отличается от вектора евролиберальных стран

Байден отомстил Трампу за унижение на инаугурации

Политик не стерпел публичного выпада в свой адрес

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей