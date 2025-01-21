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Дерзкая на язык теледива Ксения Собчак сделала резкий выпад в адрес Мелании Трамп. Первая леди США впала в немилость блондинки из-за одного решения – выбора образа, в котором будет на инаугурации своего супруга Дональда Трампа.
Российская звезда прошлась по американской бывшей модели и сравнила ее наряд с образом Шапокляк – персонажа советских мультиков о Чебурашке и Крокодиле Гене. Свое мнение журналистка выразила на просторах интернет-пространства.
Супруга главы вашингтонской администрации для церемонии выбрала черное пальто бренда Adam Lipps, темно-синие туфли на каблуках и широкополую шляпу от Eric Javits. Именно этот наряд стал объектом ироничного сравнения острой в своих выражения россиянки. Образ Мелании напомнил ей стиль старухи из мультика.
Она ехидно добавила, что всегда считала этот персонаж "очень стильным" и намекнула, что такой выбор наряда не был случайным.
"Всегда считала, что Шапокляк очень стильная", – заявила блондинка.
Комментарий Собчак вызвал бурное обсуждение среди подписчиков. Многие согласились с ее мнением, однако нашлись и те, кто встал на защиту Мелании, отметив, что ее наряд – элегантная классика.
К слову, ранее было сделано заявление о разводе Собчак.
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