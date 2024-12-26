Собчак начала распродавать свои платья

Блондинка выступила за разумное потребление

Ксения Собчак, известная своими экспериментами с образами и любовью к моде, решила присоединиться к тренду разумного потребления. "Блондинка в шоколаде" завела аккаунт на популярном маркетплейсе, где теперь продает свои наряды.

Знаменитость рассказала, что интерес к ее странице растет с каждым днем, а многие вещи уже отправлены на примерку новым владельцам. Она выразила надежду, что выставленные наряды идеально подойдут покупателям и принесут им столько же радости, сколько приносили ей.

Подписчики звезды в основном поддержали инициативу. Одна из клиенток поблагодарила Ксению за возможность приобрести эксклюзивные вещи, заметив, что это отличная идея для поклонников ее стиля. Однако нашлись и те, кто усомнился в подлинности нарядов. Некоторые комментаторы потребовали доказательства, что платья действительно принадлежат самой теледиве.