Муж Симоньян режиссер Тигран Кеосаян госпитализирован в тяжелом состоянии

Подробностями поделилась знаменитая журналистка

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Такой тревожной информацией поделилась его жена, знаменитая журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян.

Сообщается, что звездный культурный деятель был госпитализирован в конце декабря. На данный момент медицинские эксперты оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Журналистка рассказала, что Кеосаян давно страдает из-за серьезных проблем с сердцем. Сейчас за жизнь знаменитости борются врачи. Симоньян попросила всех помолиться за здоровье ее супруга, который фактически оказался на пороге смерти. Медицинские специалисты делают все возможное для того, чтобы спасти телеведущего.