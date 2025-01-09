Муж Симоньян режиссер Тигран Кеосаян госпитализирован в тяжелом состоянии

Клиническая смерть и кома: муж Симоньян режиссер Тигран Кеосаян госпитализирован
Тигран Кеосаян. Фото: соцсети
Подробностями поделилась знаменитая журналистка

Телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Такой тревожной информацией поделилась его жена, знаменитая журналистка и телеведущая Маргарита Симоньян.

Сообщается, что звездный культурный деятель был госпитализирован в конце декабря. На данный момент медицинские эксперты оценивают его состояние как крайне тяжелое.

Журналистка рассказала, что Кеосаян давно страдает из-за серьезных проблем с сердцем. Сейчас за жизнь знаменитости борются врачи. Симоньян попросила всех помолиться за здоровье ее супруга, который фактически оказался на пороге смерти. Медицинские специалисты делают все возможное для того, чтобы спасти телеведущего.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник

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