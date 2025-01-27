Бочкарева грубо раскритиковала женщин, которые запускают себя из-за детей

Артистка не стала выбирать выражения

Популярная российская актриса Наталья Бочкарева поделилась своим мнением о женщинах, которые, как она с недовольством заметила, после рождения детей перестают заботиться о себе. Знаменитость напомнила, что беременность – это не повод отказываться от активной жизни, а по тем, кто игнорирует это простое правило, звезда жестко прошлась – она назвала таких россиянок "никчемными".

Актриса отметила, что некоторые женщины воспринимают беременность как болезнь и буквально перестают двигаться, проводя все девять месяцев лежа на диване и охая. Она добавила, что такой подход к жизни в конце концов может привести к тому, что со временем женщина окажется в одиночестве и без каких-либо перспектив. Звезда особо отметила, что воспитание детей не должно становиться оправданием для отказа от личного развития.

"Дети не обязаны сидеть с никчемной мамой, которая сама приняла такое решение", – жестко отрезала звезда.

Знаменитость посоветовала молодым мамам заниматься спортом, ходить в бассейн и не забывать о простых физических активностях, которые доступны всем и каждому. Она подчеркнула, что важно заботиться о себе, чтобы стать примером для детей и вызывать у них уважение.

К слову, недавно актриса раскрыла секрет стройности.