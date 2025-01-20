Кушанашвили раскрыл размер своего гонорара на украинском ТВ в 2010-х годах

Ведущий решил быть откровенным

Отар Кушанашвили, известный эпатажным поведением российский ведущий, поделился подробностями о своих доходах во времена трудоустройства на украинском телевидении в 2010-х годах. Шоумен обратил особое внимание на то, что поработать на популярный тогда канал "Интер" его позвал сам Владимир Зеленский, который в то время занимал пост продюсера.

Знаменитость рассказал, что его утвердили вести развлекательный проект "Разбор полетов", где он трудился в паре с Юлией Литвиненко. Журналист признался, что за один выпуск телепрограммы ему платили целых восемь тысяч долларов. С такими роскошными гонорарами шоумен проработал три года.

Стоит отметить, что тот факт, что приглашение российской звезде поступило именно от Зеленского, добавляет интерес к этому периоду его профессиональной деятельности. Как бы там ни было, сотрудничество с украинским телевидением стало важным этапом в карьере шоумена.

К слову, ранее телеведущий попал в скандальную ситуацию с судебными разборками с певицей Катей Лель.