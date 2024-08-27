Жена сообщила о клинической смерти Кушанашвили во время лечения

Журналист долго избегал похода к врачу

После своей экстренной госпитализации Отар Кушанашвили находится на домашнем лечении. Врачи дают утешительные прогнозы – говорят, что несмотря на тяжелый диагноз, уйти в ремиссию можно.

По словам супруги журналиста Ольги Фроловой, у Отара нашли четвертую степень рака сигмовидной кишки. Метастазы уже распространились в печени. Изначально болезнь начала проявлять себя через запоры, но никак не сказывалась на аппетите знаменитости. Все ухудшилось в один день, когда он уже не мог стоять на ногах во время съемок.

Несмотря на состояние, Кушанашвили категорически отказывался ехать в больницу. После продолжительных уговоров, он все же решился на это, надеясь, что ему быстро поставят капельницу и все станет лучше. Однако вместо этого журналиста срочно отправили на операцию, где вырезали часть кишки. Там же он пережил две клинических смерти.

"Слава богу, Отару сейчас лучше, он проходит курс химиотерапии, потом будет обследование", – признается женщина.

Ольга уверяет, что ее супруг сохраняет оптимистичный настрой и серьезно намерен побороть болезнь. Более того, его поддерживают врачи, которые уверяют, что случай не самый запущенный, и шанс на спасение жизни Кушанашвили есть.

Ранее эзотерик сделала прогноз по поводу дальнейшей судьбы Отара на фоне борьбы с онкологией.