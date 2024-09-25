Катя Лель решила забрать иск к Кушанашвили из-за голоса в голове

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Певица Катя Лель все же решила не судиться с онкобольным Отаром Кушанашвили. Ранее она подала на него заявление из-за регулярных оскорблений в эфирах, которые вел журналист. Даже после новости о его тяжелой болезни знаменитость не отказалась от иска. Она передумала внезапно и объяснила причину этого.
По словам Лель, озарение к ней пришло внезапно. Артистка проснулась посреди ночи словно от какого-то голоса, который сказал ей, как поступить в этой ситуации правильно. Неизвестные силы попросили певицу дать Кушанашвили шанс очистить свою душу кармически. Сперва знаменитость сопротивлялась, поскольку уверена – пока к этому журналист морально не готов. Но в итоге ее убедили.
"Мне сказали: „Он будет готов. Сделай это“. Я до сих пор не могу поверить, что мне был дан знак", – приводит ее слова женский журнал "Клео.ру".
Катя Лель говорит, что уже сообщила о своем решении адвокату, совсем скоро они заберут иск официально, и суда по делу 14 октября не будет. Певица заявила, что посылает Отару свой "свет и любовь" и желает скорейшего выздоровления.
Как сообщалось ранее, изначально артистка хотела добиться от Кушанашвили опровержения его резких высказываний в ее адрес, извинений, а также солидной моральной компенсации в несколько миллионов рублей.
Лидер готовит себе пути отступления