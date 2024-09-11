Певица Катя Лель подала в суд на Отара Кушанашвили

Телеведущий столкнулся с новой бедой

Известная российская исполнительница Катя Лель подала иск в суд на шоумена Отара Кушанашвили, обвинив его в оскорблении чести и достоинства. Причина судебного разбирательства оказалась весьма оригинальной. Неожиданно в жизнь заболевшего онкологией телеведущего вмешались "потусторонние миры".



Артистка остро отреагировала на высказывание коллеги по звездному цеху, в котором он усомнился в рассказах певицы о том, что инопланетяне якобы похитили у нее зубы.

Катя Лель уже не раз заявляла в интервью, что в детстве столкнулась с представителями внеземных цивилизаций, которые, по ее словам, забрали у нее несколько зубов. Эти утверждения вызвали неоднозначную реакцию у общественности, а Кушанашвили в своем ядовитом стиле прокомментировал эту историю, выразив скептицизм.

Сам шоумен пока не дал официального комментария по поводу иска, однако его дочь Дарико подтвердила, что такая ситуация действительно имеет место. Наследница выразила крайнее недоумение происходящим.

"У человека четвертая стадия рака, химиотерапия, операция грядет, а мы твоих друзей с потусторонних миров будем обсуждать?" – уточняет разгневанная женщина.

Кушанашвили давно известен своими резкими высказываниями и часто оказывается в центре скандалов, связанных с публичными персонами.

К слову, ранее Лера Кудрявцева неожиданно набросилась на Кушанашвили.