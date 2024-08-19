Впереди у Отара Кушанашвили борьба за жизнь - эзотерик Глебова

Поклонники внимательно следят за новостями о шоумене

В Сети обсуждают состояние известного журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили, которому диагностировали рак. Свой прогноз сделала эзотерическая сваха Елена Глебова.



"Отара Кушанашвили все знают как прямолинейного и порой не совсем дружелюбного человека. Однако я вижу, что он очень умен, все его действия и слова четко взвешены, а внешняя колючесть скорее является защитной реакцией. Внутри он вполне мягкий человек, который часто скрывает свою боль и обиды, что собственно и стало причиной проблем со здоровьем", – отметила эксперт по тонким материям.

Вокруг Отара сейчас много ложных слухов о его скорой смерти – они исходят от совершенно некомпетентного молодого человека, который постоянно о чем-то рассказывает, хотя при этом никакого участия в ситуации Отара не принимает, обратила внимание Глебова.

"Болезнь Отара будет поддаваться лечению. Рядом с ним будут близкие люди. Не исключено, что будут даже собирать деньги. Люди откликнутся, потому что сейчас у Отара период осмысления его жизни, время запустить заново какой-то жизненный этап, и он понимает, насколько сейчас ценна жизнь. Будет восстановление каких-то связей, которые были до этого разорваны", – прогнозирует сваха.

Глебова предвидит, что период, когда он будет бороться за свою жизнь, продлится от пяти до десяти месяцев. Еще предстоят, скорее всего, три операции, которые пройдут хорошо, много будет лечения. Самое важное, Отару необходимо следить за состоянием своего сердца, потому что будет идти большая нагрузка. Также много будет манипуляций, которые повлияют на память телеведущего.

В течение всего непростого периода рядом с Отаром будет женщина. Скорее всего, это супруга. Ей будет тяжело, но она поддержит мужа и выступит против тех людей, которые будут вести негативные разговоры, возможно, даже с ее стороны будет обращение в суд.

В целом, весь этот период можно считать временем трансформации Отара, отметила эксперт. Ему важно сохранить свой бойцовский дух, восстановить старые связи, отношения с друзьями, пересмотреть свое новое окружение. Кстати, очень хорошо откликнется молодежь, которая будет помогать Отару. Возможно, это знаменитые блогеры, ребята, которые только становятся на путь актерства. В любом случае, поддержка и внимание будут. Конечно же, никуда не деться от хейта. Но все это уроки, которые предстоит пройти Отару.