Продюсер сделал тревожное предупреждение для SHAMAN после смерти друга

Артиста могут ждать большие проблемы

Певец Ярослав Дронов столкнулся с черной полосой в своей жизни. Сперва он пережил развод, после проблемы с отменой концертов по стране, а не так давно лишился своего друга и пиар-директора Антона Коробкова-Землянского, который скончался при странных обстоятельствах в 40 лет. Однако это еще не конец, говорит продюсер Юрий Борисов.

Эксперт сделал тревожное предупреждение SHAMAN, который сейчас является одним из ведущих лиц на российской эстраде. Взлететь ему помогла супруга Елена Мартынова, которая полгода назад полностью отошла от любых дел, связанных с карьерой артиста, начав подготовку к разводу. Теперь же он потерял своего второго пиар-директора, заменившего его жену на этом посту. Известно, что Коробков-Землянский был очень опытным человеком в области шоу-бизнеса.

"Как бы ни было, но без жены, которая двигала проект, и без верного Антона SHAMAN будет крайне трудно. Кто будет его двигать и поддерживать, пока неизвестно", – сказал Борисов.

Что касается покойного, то, по словам продюсера, он был очень патриотичным человеком и переживал по поводу всего, что происходит с Россией. Он допускает, что по итогу у журналиста могло не выдержать сердце из-за всех одолевающих его тревог.

При этом источники в правоохранительных органах допускают, что Коробков-Землянский мог быть отравлен неизвестным веществом. Однако пока нет результатов экспертизы, они не могут быть в этом до конца уверены.