Пугачева окончательно бросила могилы родителей и брата в России

Пугачева окончательно бросила могилы родителей и брата в России
Алла Пугачева. Фото: соцсети
Не исключено, что артистка решила порвать все связи с родиной

Алла Пугачева, которая решила оборвать все связи с Россией, отказалась оплачивать услуги по уходу за могилами брата и родителей на Кузьминском кладбище. Об этом рассказала жена ее племянника Гузель.

Она утверждает, что знаменитая родственница не поддерживает с ними никакого контакта. К примеру, маленькая внучка, которую назвали в честь Пугачевой, с момента своего рождения ни разу не видела знаменитую певицу. На новогодние праздники чуда также не произошло – артистка не захотела звонить родным и поздравлять их.

Знаменитость дополнительно перестала оплачивать услуги по уборке могил своих родственников, хотя первые годы эмиграции еще как-то переводила средства. Сейчас, по словам Гузель, траурное место запущено, ухаживать за ним некому.

"Вопрос с могилами открыт по сегодняшний день, с нашей стороны сделано все необходимое. Мы восстановили документы, осталось только подъехать и поставить подпись Алле Борисовне, но у них нет времени", – сказала она.

Невестка Пугачевой считает, что в действительности артистка не против общения с родней, однако против выступает ее супруг. Она полагает, что именно юморист настоял на разрыве связей своей жены с племянником.

Ранее известный продюсер заявил о возвращении Примадонны в Россию в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда
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