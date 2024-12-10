Давид Манукян спровоцировал слухи о беременности Краймбрери

Давид Манукян спровоцировал слухи о беременности Краймбрери
Давид Манукян. Фото: соцсети
Не исключено, что возлюбленые скоро станут родителями

Известный блогер Дава признался поклонникам, что недавно переехал в свою новую квартиру, которую приобрел за 130 млн рублей. Поговаривают, что первую ночь в новом жилье он провел вместе со своей предполагаемой возлюбленной – певицей Мари Краймбрери.

В последнее время слухов о личной жизни пары ходит очень много. Поговаривают, что минувшим летом Манукян сделал артистке предложение руки и сердца, а она сказала заветное "да". Теперь же Мари многие подозревают в беременности из-за ее неоднозначного наряда на одном из последних выступлений, который скрывал выпирающий живот.

Слухи о том, что скоро в паре ожидается пополнение, спровоцировал и сам Давид. Ранее он рассказывал о своей мечте завести двух дочерей – Еву и Николь. Для девочек он даже подготовил две детские комнаты в своей квартире. Не исключено, что переезд стал еще одним шагом на пути к скорому отцовству.

Фото: соцсети

Офицально ни Дава, ни Краймбрери не подтверждали свой роман, хотя знаменитостей часто видели вместе на различных мероприятиях. Сетевые сыщики также обнаруживали подозрительные детали на публикациях звезд в соцсети, которые указывали на их отношения.

Источник: соцсети

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