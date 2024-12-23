"Челюсть отпала": Кудрявцева раскрыла подробности беременности Федункив

"Челюсть отпала": Кудрявцева раскрыла подробности беременности Федункив
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети
Знаменитость рассказала о неожиданном решении коллеги

Беременность Марины Федункив в 53 года стала настоящим потрясением для многих ее знакомых. Люди не верили, что знаменитость действительно могла сама выносить и родить ребенка в таком возрасте, однако актриса уверяет – благодаря современной медицине это вполне возможно.

Сейчас Федункив старается успевать по всем фронтам: она отказалась от декрета, снова начала активно работать и еще самостоятельно выкармливает новорожденного. Об этом рассказала Лера Кудрявцева, которая не так давно пересеклась с артисткой на съемках.

Телеведущая вспомнила, что когда зашла в гримерку, то увидела Федункив. Актриса поинтересовалась, не против ли Лера, если она будет сцеживать при ней молоко.

"Я клянусь, у меня челюсть упала. Она сцеживает каждые два часа, отправляет ребенку", – поделилась звезда.

По ее словам, у Федункив для процедуры даже есть специальная ширма, которую возит с собой для сбора пропитания ребенку.

Напомним, о рождении первенца у Марины стало известно в конце октября. Несмотря на беременность, знаменитость продолжала работать – коллеги старались оберегать ее в таком положении и помогать. При этом поговаривали, что в действительности дитя родила суррогатная мать, но Анна Семенович эти слухи опровергла.

Источник: НТВ
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