Знаменитость рассказала о неожиданном решении коллеги

Беременность Марины Федункив в 53 года стала настоящим потрясением для многих ее знакомых. Люди не верили, что знаменитость действительно могла сама выносить и родить ребенка в таком возрасте, однако актриса уверяет – благодаря современной медицине это вполне возможно.

Сейчас Федункив старается успевать по всем фронтам: она отказалась от декрета, снова начала активно работать и еще самостоятельно выкармливает новорожденного. Об этом рассказала Лера Кудрявцева, которая не так давно пересеклась с артисткой на съемках.

Телеведущая вспомнила, что когда зашла в гримерку, то увидела Федункив. Актриса поинтересовалась, не против ли Лера, если она будет сцеживать при ней молоко.

"Я клянусь, у меня челюсть упала. Она сцеживает каждые два часа, отправляет ребенку", – поделилась звезда.

По ее словам, у Федункив для процедуры даже есть специальная ширма, которую возит с собой для сбора пропитания ребенку.

Напомним, о рождении первенца у Марины стало известно в конце октября. Несмотря на беременность, знаменитость продолжала работать – коллеги старались оберегать ее в таком положении и помогать. При этом поговаривали, что в действительности дитя родила суррогатная мать, но Анна Семенович эти слухи опровергла.