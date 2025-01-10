Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская, бывшая жена Ефремова

Умерла народная артистка РФ Евгения Добровольская, бывшая жена Ефремова
Евгения Добровольская. Фото: соцсети
Знаменитости было 60 лет

На 60-м году жизни покинула этот мир народная артистка России Евгения Добровольская. Она была известна яркими ролями в театре и кино, а также браком с актером Михаилом Ефремовым, который сейчас продолжает отбывать срок за смертельное ДТП.

С Ефремовым ныне покойная знаменитость состояла в браке с 1990 по 1997 год. В эти годы у пары родился сын Николай, который продолжил актерскую династию. 

С 1991 года актриса была частью труппы МХТ имени Чехова. Яркий талант позволил ей блестяще воплотить десятки ролей, за которые зрители помнят и любят ее до сих пор. Звезда также снималась в популярных фильмах и сериалах, среди которых "Участок", "Белая гвардия" и другие.  Последний год она боролась с тяжелой болезнью. 

Неожиданный уход знаменитости поразил многочисленных поклонников. Актриса по праву считалась одной из самых талантливых звезд современности.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста.

Источник: МХТ имени Чехова ✓ Надежный источник
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