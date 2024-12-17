Оставил послание перед смертью: умер муж Анны Седоковой

Оставил послание перед смертью: умер муж Анны Седоковой
Янис Тимма и Анна Седокова. Фото: соцсети
Спортсмен не смог пережить расставание с артисткой

Тело известного баскетболиста Яниса Тимма было найдено у жилого дома в Москве – он умер от полученных травм. Предварительной причиной его гибели называют самоубийство. Рядом с покойным обнаружили телефон с посланием – там был номер Анны Седоковой и просьба ей позвонить.

Накануне бывшая солистка "ВИА Гры" отмечала свой день рождения. Тимма поздравлял ее с 42-летием в соцсетях, публикуя видео с детского утренника, на котором выступал сын артистки Гектор. Известно, что мальчика он любил как собственного.

Перед смертью Янис в своих соцсетях обвинял Седокову, что она променяла их отношения на деньги. И угрожал, что может пойти на крайние меры, если брак сохранить не выйдет.

"И пусть я трус, что я сдался. Но так жить не хочу", – писал спортсмен на своей странице.

Супруги были женаты четыре года, в октябре Анна решила подать на развод – официально причины знаменитость не озвучила, однако еще до разрыва с мужем и после ее стали часто замечать в компании других мужчин.

Как сообщают СМИ, эта попытка суицида могла быть не первой. Ранее Тимма публиковал в соцсетях странное видео, которое вызвало много вопросов у поклонников. На кадрах он был на кровати и смотрел клипы Седоковой в окружении пустых упаковок от таблеток.

Источник: 112
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