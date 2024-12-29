Шаман трижды спасал бывшего Седоковой Тимму от суицида

Парень был в глубокой депрессии

Трагическая гибель баскетболиста Яниса Тиммы потрясла публику и до сих пор бурно обсуждается в прессе. По данным инсайдера, после развода с певицей Анной Седоковой спортсмен находился в глубокой депрессии, что усугубило его психологическое состояние. Источник утверждает, что спортсмен был настолько одержим бывшей супругой, что практически полностью изолировался от друзей и знакомых, желая общаться только с ней.

Инсайдер также рассказал, что баскетболист как минимум трижды находился на грани трагического шага. В эти моменты ему помогал некий шаман из Майами, которого Тимма хорошо знал. Колдуну несколько раз удавалось спасти бедного влюбленного. По словам источника, индеец оказывал психологическую поддержку и возвращал спортсмена к жизни. Однако в последний раз Янис, похоже, не обратился за помощью и свел счеты с жизнью.

Трагедия произошла 17 декабря – спустя несколько минут после завершения дня рождения Анны Седоковой.

Смерть молодого баскетболиста стала шоком для его коллег, близких и поклонников. Известно, что незадолго до гибели он сделал роскошный подарок бывшей.