Шаман трижды спасал бывшего Седоковой Тимму от суицида

Шаман трижды спасал бывшего Седоковой Тимму от суицида
Анна Седокова и Янис Тимма. Фото: соцсети
Парень был в глубокой депрессии

Трагическая гибель баскетболиста Яниса Тиммы потрясла публику и до сих пор бурно обсуждается в прессе. По данным инсайдера, после развода с певицей Анной Седоковой спортсмен находился в глубокой депрессии, что усугубило его психологическое состояние. Источник утверждает, что спортсмен был настолько одержим бывшей супругой, что практически полностью изолировался от друзей и знакомых, желая общаться только с ней.

Инсайдер также рассказал, что баскетболист как минимум трижды находился на грани трагического шага. В эти моменты ему помогал некий шаман из Майами, которого Тимма хорошо знал. Колдуну несколько раз удавалось спасти бедного влюбленного. По словам источника, индеец оказывал психологическую поддержку и возвращал спортсмена к жизни. Однако в последний раз Янис, похоже, не обратился за помощью и свел счеты с жизнью.

Трагедия произошла 17 декабря – спустя несколько минут после завершения дня рождения Анны Седоковой.

Смерть молодого баскетболиста стала шоком для его коллег, близких и поклонников. Известно, что незадолго до гибели он сделал роскошный подарок бывшей.

Источник: Telegram-канал Mash ✓ Надежный источник
По теме

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

В ВСУ заявили о продаже Донбасса из-за Курска

Военные не понимают, зачем их бросили на убой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей