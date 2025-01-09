Игорь Николаев с женой улетели из России

Игорь Николаев оставил Россию вслед за молодой женой
Игорь Николаев. Фото: соцсети
Артист очень любит девушку, которая младше его на 22 года

Именитый композитор Игорь Николаев вместе с любимой женой Юлией Проскуряковой отправился на отдых в ОАЭ. Молодая супруга звезды, как и многие другие знаменитости, выбрала Дубай для проведения январских праздников. Культурный деятель, разумеется, присоединился к любимой, и сейчас пара наслаждается временем вместе.

Музыкант поделился в своем блоге совместной фотографией с возлюбленной, сделанной в Эмиратах. В подписи к снимку он уточнил, что они проведут незабываемый отпуск с первого по тринадцатое января.

На фотографии девушка одета в белую майку, стильный розовый жакет и светлые джинсы свободного кроя, которые она дополнила белыми кроссовками. Николаев выбрал для прогулки черную футболку, кофту и джинсы, а завершил образ яркими цветастыми кроссовками. Супруги выглядят счастливыми, улыбаются и наслаждаются теплыми деньками.

Фото: соцсети

К слову, ранее в долгожданный отпуск отправилась певица Полина Гагарина.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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