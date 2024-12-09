В Сети заподозрили беременность у Проскуряковой

Артистка прервала молчание о своем округлившемся животике

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова впервые за долгое время вышли вместе в свет. Супруги появились на праздничном концерте, приуроченном к празднованию Нового года, исполнив на сцене песню и породив массу слухов о возможном скором пополнении в семействе.

Известно, что долгое время у пары были проблемы с деторождением. Спустя несколько лет брака у них наконец появилась на свет долгожданная дочь Вероника. Юлия признавалась, что буквально вымолила ребенка у Бога.

Сейчас поклонники знаменитостей полагают, что артистка снова находится в положении в свои 42 года. На эти мысли людей натолкнул округлившийся живот Проскуряковой, который она не стала прятать под платьем.

После этой публикации народ стал активно поздравлять Николаева и Проскурякову с беременностью, хотя были и те, кто решил, что фигура певицы – следствие плотного ужина.

Впрочем, вскоре слухи об ожиданнии второго ребенка дошли и до самой Юлии, которая решила не молчать и расставить все точки над "i". Она заявила, что не является беременной.

"Прекратите хейтить женщин за то, что они не идеально худые! Это возмутительно! Я в отличной форме и не надо заставлять меня комплексовать после каждого моего выхода на сцену", – эмоционально указала супруга Николаева.

Ранее в Сети появились слухи о возможно разрыве между композитором и Юлией Проскуряковой.