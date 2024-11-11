Николаев не пришел на премьеру фильма с Проскуряковой и вызвал слухи о разводе

Николаев спровоцировал слухи о разводе с Проскуряковой
Игорь Николаев. Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Артист давно не появлялся в компании супруги

Юлия Проскурякова активно снимается в российских фильмах и сериалах – для нее крайне важно реализовать себя в качестве актрисы, а не только супруги известного композитора. 10 нобяря у нее состоялась премьера фильма "Азбука Морзе", в котором она сыграла главную роль. Однако представлять картину знаменитость пришла в одиночестве.

По неизвестным причинам Юрий Николаев не пришел на премьеру фильма с участием супруги, что породило слухи о возможном разладе в семействе. Сплетники предположили, что музыкант может не одобрять желания Проскуряковой строить актерскую карьеру, поскольку он не появляется вместе с ней на ковровых дорожках во время показа проектов с ее участием.

Сама артистка утверждает, что у мужа очень плотный гастрольный график, поэтому время ходить по светским раутам у него есть не всегда. Однако журналисты полагают, что именно Николаеву не по душе, что Юлия постоянно пропадает на работе, где компанию ей составляют молодые и привлекательные коллеги-актеры.

При этом Игорь Николаев в последнее время редко появляется в обществе. Например, он не пришел на юбилейный концерт своего друга Игоря Крутого. Тем не менее, согласно графику, в ноябре у артиста запланировано несколько концертов в России.

Ранее композитор показал свою дочь, которая проживает в США.

Источник: 7 дней

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