Орлова остроумно высказалась о женщинах-завистницах

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Теледива и звезда социальных сетей Ольга Орлова продолжает активно делиться с подписчиками деталями своей жизни на страничках в интернете. Девушка регулярно рассказывает о своих буднях, отвечает на вопросы поклонников и делится своими мыслями. Многие обращаются к ней за советом, особенно по вопросам личной жизни, люди интересуются, как именитая певица поступила бы в сложных ситуациях.
Недавно в одном из комментариев поклонница задала вопрос о женской зависти, поинтересовавшись, как звезда относится к завистливым людям. Ответ Орловой оказался простым и остроумным: она заявила, что относится к этому с пониманием, добавив, что у таких женщин очень "хороший вкус".
Таким образом, телеведущая показала, что не воспринимает зависть в свой адрес как повод для обиды или раздражения. Ее комментарий подчеркнул уверенность в себе и своей привлекательности, которые и становятся причиной зависти. Об этом рассказывает женский журнал "Клео.ру".
К слову, ранее Ольга Орлова сообщила о подготовке к операции.
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