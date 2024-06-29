Фото обнаженной Орловой в ванне появилось в Сети

Фото обнаженной Орловой в ванне появилось в Сети
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Знаменитость позировала в ванне

Певица Ольга Орлова отправилась на отдых во Францию. Там она много ходит по ресторанам, загорает на пляже и делится подробностями отпуска со своими поклонниками в соцсетях.

Недавно артистка опубликовала снимок из номера, на котором предстала полностью обнаженной. Орлова купалась в пенной ванне и смотрела на красивые морские виды через стеклянную стену в комнате. 

Фото: соцсети

Знаменитость намекнула, что в этот момент рядом с ней был супруг, вместе с которым она проводила романтический вечер. Позже Ольга отправилась светское мероприятие на вилле Ротшильд, где весело проводила время, ела вкусную еду и пила шампанское. 

После Франции знаменитость поехала на отдых в Италию, откуда теперь делится подробностями своего отпуска. За границей она много ходит по ресторанам, а также загорает на пляже. Ее дочка осталась в России, но каждый день Орлова старается созваниваться с девочкой.

Ранее бывшая солистка "Блестящих" высказалась о конфликте Пелагеи и Ивана Телегина.

Источник: соцсети

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