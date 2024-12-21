Орлова сообщила о подготовке к операции

Телеведущая делится с поклонниками важными событиями из жизни

Знаменитая артистка и теледива Ольга Орлова рассказала своим подписчикам, что решила обратиться за консультацией к хирургу по поводу проблем с глазами. Она поделилась, что на протяжении всей жизни сталкивалась с трудностями в этой области, которые со временем только усугубились.

По словам артистки, сначала она плохо видела вдаль, но недавно начали возникать проблемы и с близким расстоянием. Знаменитость подчеркнула, что сейчас она окончательно созрела для операционного вмешательства, поскольку это стало необходимостью.

Любимица публики также отметила, что лазерная коррекция зрения ей противопоказана из-за индивидуальных особенностей, поэтому единственным вариантом остается замена хрусталиков. Звезда добавила, что консультация с профильным медиком станет важным шагом на пути к решению этой проблемы.

Артистка выразила надежду, что операция поможет ей улучшить качество жизни и полностью справиться с давними неудобствами.