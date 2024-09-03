Аккаунт Орловой в соцсети попал под ограничения из-за фото дочери в ванне

Орлову строго наказали за фото дочки в ванне
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Некоторым снимок показался неприемлемым

Популярная телеведущая и певица Ольга Орлова недавно выложила в соцсети фотографию, на которой ее маленькая дочь была запечатлена сидя в ванне с водой. Никто не ожидал беды, но соцсеть строго наказала счастливую мать за это, казалось бы, невинное действие.

Вскоре снимок был автоматически удален, а сама Ольга оказалась в так называемом "теневом бане". Алгоритмы соцсети распознали фото как нарушающее правила платформы, что и стало причиной его удаления. Звезда выразила недоумение по этому поводу, так как считает снимок абсолютно безобидным.

Фото: соцсети

"Теневой бан" предполагает, что аккаунт Ольги Орловой теперь будет ограничен в показах. Это значит, что ее публикации могут не отображаться как для ее подписчиков, так и для других пользователей соцсети, поясняет женский журнал "Клео.ру". Такой шаг может существенно снизить охваты и активность на странице знаменитости.

К слову, ранее Ольга Орлова собралась в суд из-за скандала вокруг семьи Анастасии Заворотнюк.

Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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