Полиция взялась за Седокову после кончины Тиммы

Пока артистка избегает похода к следователю

Несмотря на то, что в Латвии уже похоронили баскетболиста Яниса Тимму, российские правоохранители продолжают устанавливать обстоятельства его смерти. Мужчина покончил с жизню в подъезде многоквартирного дома, из-за чего многие его знакомые стали заявлять, будто бы Анна Седокова имеет прямое отношение случившейся трагедии.

На данный момент следователи проверяют версию о доведении до самоубийства, пытаясь установить, не давила ли на него в этот момент артистка. Телефон Тиммы был изъят, чтобы проверить все переписки и прочее содержимое.

По данным журналистов, еще на прошлой неделе Седокову вызвали в отдел для дачи показаний, но до сих пор она туда не пришла, поскольку находится в больнице из-за пережитого нервного срыва.

Источники отмечают, что последние несколько месяцев Тимма трижды пытался свести счеты с жизнью, он находился в глубокой депрессии. Помощь ему оказывал некий шаман из Майами, с которым он перестал выходить на связь незадолго до своей кончины.

Друзья спортсмена утверждают, что до встречи с Седоковой он был жизнерадостным и амбициозным человеком, однако роман с артисткой обернулся для него психологическими проблемами и крахом карьеры.

Ранее появились кадры из Латвии, где прощались с Янисом Тиммой. Отправить известного баскетболиста в последний путь пришло так много народа, что некоторые даже не помещались в зале.