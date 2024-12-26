Седокова ответила на претензии отца и бывшей жены Тиммы

Артистка заявила, что настоящие близкие люди покойного сейчас скорбят, а не раздают интервью

Певица Анна Седокова прервала молчание в соцсетях и высказалась о происходящем вокруг похорон Яниса Тиммы. Она заявила, что все "посторонние люди", с которыми ее бывший супруг долгое время не общался, пытаются использовать трагедию в своих собственных интересах. Под ними артистка, вероятно, подразумевала отца спортсмена и его бывшую супругу, которые делают выпады в ее адрес в соцсетях и СМИ.

Ранее отец Тиммы обвинял Седокову в беде, которая случилась с его сыном. Мужчина намекал, что также знаменитость причастна к проблемам в их отношениях – родственники не общались последние три года. Бывшая жена баскетболиста Сана Оша также уверяет, что экс-солистка "ВИА Гры" врет, рассказывая о помощи с похоронами, и именно она стала причиной не только краха ее брака, но и смерти Яниса.

Сама Седокова попросила журналистов проверять источники, у которых они берут информацию.

"Очень больно видеть, как посторонние люди, которых мы никогда не видели, пытаются использовать эту трагедию в своих интересах. Настоящие друзья сейчас скорбят и приносят соболезнования маме, а не раздают интервью", – написала она.

Анна утверждает, что вместе с матерью Тиммы и его сестрой помогает в организации похорон бывшего супруга, чтобы все прошло на достойном уровне, передает женский журнал "Клео.ру".

Ранее отец Яниса заявил, что, вероятно, Седокова не приедет на похороны в Латвию, поскольку у нее не хватит для этого смелости.