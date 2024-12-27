Люди с трудом поместились в зале во время прощания с Янисом Тиммой

Некоторым людям даже не хватило места на лестнице

27 декабря в Большом зале прощаний Рижского крематория состоялось прощание с баскетболистом Янисом Тиммой. Проститься с баскетболистом пришло огромное количество людей, среди которых были его коллеги по командам, представители латвийского баскетбольного сообщества, а также родственники и друзья.

Спортсмена, который несколько дней назад покончил с собой, положили в белоснежный гроб, украшенный белыми розами. Также в зале расположились венки из белых, красных и зеленоватых роз. Рядом с телом находился пустой стул, на котором висела его спортивная форма и лежал баскетбольный мяч.

По данным журналистов, в зале было очень много людей. Все с трудом поместились в помещении, а некоторым пришлось стоять на лестнице, поскольку подхода к гробу с Тиммой не было.

При этом бывшей супруги баскетболиста Анны Седоковой среди прощавшихся не было – по сообщениям ее представителей, она до сих пор находится в больнице. Отец Тиммы ранее утверждал, что певица не сможет приехать, поскольку у нее "не хватит смелости".

Источники утверждают, что знаменитость не смогла приехать в другую страну, поскольку не выдержит новой волны стресса на фоне пережитого нервного срыва. Ранее в соцсетях Анна сообщала, что помогала в подготовке похорон матери и сестре Тиммы, вопреки заявлениям его отца и бывшей супруги.